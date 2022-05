Calciomercato Milan: spunta l’idea Arnautovic per l’attacco dei rossoneri che cercano alternative ai giocatori in rosa

Marko Arnautovic potrebbe avere le valigie pronte verso una nuova destinazione. Secondo quanto riportato dall’edizione bolognese di Repubblica, in questi giorni ci sarà un summit tra il presidente Saputo e il nuovo DS Sartori.

Tra gli argomenti che i due toccheranno c’è anche la permanenza dell’attaccante austriaco, arrivato in estate e che in Italia ha molti estimatori. Il Napoli vede in lui una valida riserva a Osimhen, in un’estate in cui può perdere sia Petagna che Mertens. Il Milan può integrarlo nelle rotazioni tra Giroud e Ibrahimovic, l’Inter lo valuta spalla credibile per Lautaro in alternanza con Dzeko.