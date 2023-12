Calciomercato Milan: doppia occasione dalla Salernitana, le ultime

Il calciomercato Milan è in fermento. In tal senso dalla Salernitana potrebbe arrivare una doppia occasione

il primo nome è quello di Dia. L’attaccante ha una clausola rescissoria da 21 milioni valida fino a metà mese, che i club italiani potrebbero sfruttare. Per il Milan, che stima molto questo tecnico e rapido attaccante, potrebbe rappresentare un’alternativa all’obiettivo numero uno Guirassy. L’ altro è quello di Pasquale Mazzocchi, anche lui già finito nel mirino dei rossoneri in passato. Terzino destro ma all’occorrenza anche sinistro, un jolly della difesa che ha voglia di rilancio dopo una prima parte di stagione quasi da separato in casa.