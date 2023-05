Empoli, Vicario: «Futuro? Vi dico questo»

Calciomercato Milan, Guglielmo Vicario, portiere dell’Empoli, ha fatto il punto sul proprio futuro: le sue parole

Guglielmo Vicario, portiere dell’Empoli, ha parlato a margine dell’evento Inside the Sport 2023, il calciomercato tra business e passione. Il portiere, accostato anche al calciomercato Milan, ha affrontato il tema relativo al suo futuro dopo l’ennesima grande stagione con la squadra toscana.

LE PAROLE – «Futuro? Non ho la macchina del tempo e non posso arrivare a luglio… Mi godo l’ultima partita da fare con professionalità ed attenzione, poi spero ci sia la possibilità di far parte del gruppo della Nazionale».