Calciomercato Milan: colpo di scena sul futuro di Bernardeschi. I rossoneri seguono la situazione dello juventino

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, la trattativa per il rinnovo di Federico Bernardeschi potrebbe presto subire una svolta che, fino a qualche settimana fa, sembrava inaspettata.

La Juve ha fissato, per la giornata di venerdì, l‘incontro con il procuratore Pastorello. Firma che sembra ancora in salita, ma non da escludere comunque una fumata bianca. Il giocatore, dal canto suo, si starebbe infatti convincendo a dare un netto taglio all’ingaggio. Il Milan è tra le squadre che monitorano la situazione del trequartista carrarese.