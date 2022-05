Cafu: «Milan, scudetto sarebbe capolavoro. Mi rivedo in Theo Hernandez». Le parole dell’ex terzino brasiliano

Cafu ha parlato di Milan a La Gazzetta dello Sport.

Le sue parole: «Se consideriamo da dove è partito, con quali elementi e con quali avversari, dobbiamo per forza sostenere che per il Milan questo sarebbe lo scudetto più bello. Si tratterebbe di un successo costruito nel tempo, giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento. Pioli ha saputo lavorare sul gruppo, sui giocatori, li ha portati a migliorare il loro rendimento e ha nascosto qualche inevitabile lacuna con l’entusiasmo. È stato un po’ psicologo, un po’ padre di famiglia, ma soprattutto si è dimostrato un grande allenatore, ecco perché merita di entrare tra i tecnici vincenti sulla panchina di questo grandissimo club. Quando osservo una partita del Milan, mi sento allegro, mi diverto: attaccano, lottano, non si danno mai per vinti. È una squadra bella da vedere, con tante soluzioni offensive e un terzino, Theo Hernandez, che spinge parecchio sulla sua fascia, proprio come avrebbe fatto… Cafu. Ma vi rendete conto del miracolo che stanno facendo? Si sono messi dietro l’Inter campione in carica, il Napoli, la Juventus, la Roma… Questo successo, sperando che arrivi, sarebbe proprio un capolavoro, non trovo altre parole».