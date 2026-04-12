Brusaporto Milan Futuro, travolgente poker rossonero: i ragazzi di Oddo danno spettacolo in trasferta

Brusaporto Milan Futuro, prestazione dominante dei rossoneri che passano con un netto 4-0: Minotti, Sardo, Magrassi e Traore firmano il successo

Il Milan Futuro torna a sorridere e lo fa in modo fragoroso nel match Brusaporto Milan Futuro, valido per la trentunesima giornata del girone B di Serie D. Dopo un inizio di studio, i rossoneri hanno preso il largo grazie a una prestazione corale di altissimo livello, confermando i progressi chiesti dalla guida tecnica in questa fase cruciale della stagione. La sfida si sblocca al 30′ del primo tempo grazie a Minotti, lesto a ribadire in rete di sinistro una palla vagante in area sotto la traversa. Nonostante i tentativi dei padroni di casa di restare in partita, la qualità dei giovani milanisti è emersa prepotentemente nella ripresa, trasformando la trasferta in una vera e propria esibizione di forza.

Uno-due letale e dominio rossonero nella ripresa

Il secondo tempo si è aperto con una fiammata immediata degli ospiti che ha tagliato le gambe agli avversari. Dopo soli 20 secondi dal fischio d’inizio, Sardo ha raddoppiato sfruttando un assist perfetto di Ossola. Il colpo del KO definitivo è arrivato poco dopo, al 53′, quando Magrassi ha sfruttato un lancio in profondità per presentarsi a tu per tu con il portiere, saltandolo con freddezza prima di depositare il pallone nella porta sguarnita. Da quel momento la gara è diventata un monologo rossonero, con il Brusaporto incapace di reagire se non con qualche sporadico scatto d’orgoglio puntualmente neutralizzato dalla difesa ospite.

Poker finale e gestione del risultato nel finale

Al 69′ è arrivato il punto esclamativo sulla sfida: Chaka Traore, servito da un filtrante d’autore di Ossola, ha battuto Taramelli con un preciso piazzato di destro per il definitivo 4-0. Nel finale di partita, la gestione del vantaggio è stata impeccabile, permettendo anche alcune rotazioni tra i pali con l’ingresso di Longoni e a centrocampo con Seedorf. I rossoneri hanno continuato a spingere fino al triplice fischio alla ricerca del quinto gol, a testimonianza di una mentalità propositiva che ha caratterizzato tutto l’arco dei novanta minuti. Un successo esterno che dà morale e continuità al progetto giovani del club.

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