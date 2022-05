Braglia: «Il miglior allenatore del campionato è Pioli». Le parole dell’ex portiere

Simone Braglia ha parlato di Milan e di Stefano Pioli ai microfoni di TMW. Ecco le parole dell’ex portiere:

«Il Milan è avanti all’Inter perché ha una continuità e un progetto che nasce prima della pandemia. Ha avuto un processo tecnico che ha coinvolto tutta la società, soprattutto il reparto tecnico. Per me il miglior allenatore del campionato è Pioli, considerate le pressioni che ci sono in una piazza come Milano».