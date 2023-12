Bonucci Roma: così i giallorossi possono riportare l’ex Milan in Italia

La Roma sta pensando concretamente di riportare l’ex Milan Bonucci in Italia. Ecco perché il colpo è possibile

Torna in Serie A? La Roma sta pensando concretamente di riportare l’ex Milan Bonucci in Italia. Ecco perché il colpo è possibile:

come riportato da TMW non direbbe di no a un ritorno in Italia, anche solo per sei mesi (sullo sfondo ci può essere anche il ritiro), mentre all’Union Berlino non ha fatto grandi cose. Anzi, il suo arrivo ha coinciso con una serie di sconfitte che lo ha portato anche a non giocare contro il Napoli, all’andata.