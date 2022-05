Berardi Milan tra mercato e domenica: è tifoso dell’Inter. L’attaccante della Nazionale è la prima minaccia scudetto

Ormai è risaputo che il Milan stia valutando il profilo di Domenico Berardi per il proprio attacco, lui che – sottolinea Tuttosport – in realtà è un tifoso dell’Inter. Ma Domenico difficilmente potrebbe lasciar passare il treno rossonero a questo punto della sua carriera.

In tutto questo domenica rappresenta la prima minaccia per il sogno scudetto, anche perché in passato ha già fatto molto male al Diavolo.