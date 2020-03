Ieri pomeriggio è andata in scena la partita tra Milan-Genoa dove Bennacer è riuscito a giocare 90 minuti senza farsi ammonire

Una notizia positiva in casa Milan nonostante la sconfitta per 2-1 in casa contro il Genoa sono stati i 90 minuti in campo di Bennacer senza ricevere una ammonzione.

Sino ad oggi in questa stagione l’algerino ha ottenuto 12 ammonzione saltando due partite per squalifica per somma di ammonizioni.