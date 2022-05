Bayern Monaco, Kahn non retrocede di un millimetro: «Lewandowski resta fino al 2023»

Oliver Kahn, CEO del Bayern Monaco, ha parlato del possibile futuro di Robert Lewandowski: ecco le sue dichiarazioni

Ai microfoni di West Am Sonntag, Oliver Kahn ha parlato della situazione di Robert Lewandowski.

LE PAROLE – «A che prezzo venderemo Lewandowski? Non ci poniamo questa domanda. Robert ha un contratto fino al 2023 e lo rispetterà. Abbiamo presentato un’offerta concreta al suo agente, Pini Zahavi, altrimenti non lo avremmo detto. Il Bayern non diventerà mai un club in via di sviluppo. Siamo una potenza mondiale. Ci sono molti giocatori che muoiono dalla voglia di giocare per noi. Un club in via di sviluppo è costretto a vendere giocatori di tanto in tanto, da noi non funziona così».