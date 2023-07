Ausilio: «Frattesi? Abbiamo battuto una folta concorrenza». Le parole del ds dell’Inter sull’operazione che ha portato il calciatore del Sassuolo in nerazzurro

Piero Ausilio ha parlato ai microfoni di Sportitalia della trattativa che ha portato Davide Frattesi, obiettivo anche del Milan, in nerazzurro.

«Ovviamente è stata dura perchè come in tutte le trattative ci sono sempre delle difficoltà. Quando si parla di Sassuolo aumentano ancora di più. Quando uno prende un calciatore tutte le altre che lo hanno cercato dicono che non ci sono mai state, in realtà erano in tante. La questione è che lui è un giocatore forte ed è cresciuto tantissimo in questi anni. Gioca in Nazionale e aveva attirato le attenzioni di molti club italiani. Noi abbiamo lavorato, forse siamo stati più convincenti. Il ragazzo ha dato una mano dal momento che vedeva nel progetto dell’Inter quello migliore e siamo stati contenti di chiudere questa operazione»