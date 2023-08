Corsa scudetto, De Laurentiis avvisa il Milan: le dichiarazioni

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha avvisato il Milan e tutte le rivali sulla corsa scudetto della prossima stagione

Intervistato da Sky Sport, Aurelio De Laurentiis ha così fissato gli obiettivi del prossimo anno del suo Napoli, succeduto al Milan nell’albo d’oro della Serie A.

LE PAROLE – «Il mio sogno è quello di ripetere la stagione che abbiamo appena terminato. I sogni sono sempre bellissimi, danno sale alla vita e quindi non vanno tolti per non darle un sapore sciapo. Noi dobbiamo sempre sperare di ripetere un campionato straordinario, tutti dovranno impegnarsi per onorare al meglio la maglia».