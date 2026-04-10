News
Biglietti Milan Atalanta, aperta la vendita per il match della 36a giornata: tutte le informazioni
Biglietti Milan Atalanta, aperta la vendita per il match della 36a giornata a San Siro del prossimo 31 maggio: tutte le informazioni
Il Milan scenderà in campo per il primo appuntamento casalingo del mese di maggio, affrontando l’Atalanta nella 36ª giornata del campionato di Serie A. Questo match sarà il 150° incontro ufficiale tra le due squadre, con il bilancio che vede 69 vittorie rossonere, 31 successi bergamaschi e 49 pareggi.
INFORMAZIONI GENERALI
La data e l’ora esatte di Milan-Atalanta non sono ancora state definite.
BIGLIETTI
I biglietti per il match sono già disponibili attraverso diverse modalità di acquisto:
- Fase Abbonati: Da venerdì 10 aprile, ore 15:00, fino a domenica 12 aprile, ore 23:59, ogni abbonato alla stagione 25/26 potrà acquistare fino a 4 biglietti aggiuntivi nei settori disponibili a listino dedicato.
- Fase Milan Club: Nella stessa finestra temporale, i membri dei Milan Club potranno acquistare 4 biglietti con listino dedicato, utilizzando il codice “Tessera Socio Milan Club”.
- Vendita libera: Da lunedì 13 aprile, ore 15:00, fino a esaurimento scorte, inizierà la vendita libera a chiunque voglia acquistare i biglietti.
PROMOZIONI
I prezzi dei biglietti partono da 29€. Inoltre, già dalla fase abbonati, gli Under 16 e gli Over 60 potranno usufruire di tariffe speciali, con prezzi che partono da 24€ per alcune zone dello stadio.
MATCHDAY UPGRADES
Rendi la tua esperienza al San Siro ancora più speciale con i nuovi servizi Matchday:
- Fast Track: Permette di evitare le code agli ingressi, accedendo più rapidamente tramite un varco dedicato. Il prezzo di acquisto parte da 5€.
- Sports Pub post-match access: Vivi l’atmosfera post-partita nel nuovo Sports Pub all’interno di San Siro, con un’atmosfera moderna e ricca di cibo e bevande. Il costo per l’accesso è di 10€.
I servizi sono acquistabili solo per chi possiede già un biglietto per l’evento.
TIFOSI CON DISABILITÀ
Il biglietto per i tifosi con disabilità è disponibile al costo di 25€, comprendendo anche il titolo d’accesso per un accompagnatore maggiorenne. La vendita sarà attiva nelle prossime settimane, con le istruzioni per l’acquisto sul portale dedicato.
CLUB 1899
Vivi un’esperienza esclusiva acquistando biglietti Premium con Hospitality per le partite casalinghe del Milan. Puoi acquistare il tuo posto su booking.acmilan.com, scegliendo la tua esperienza preferita e garantendoti l’accesso alle aree più esclusive di San Siro. Un’opportunità perfetta anche per le aziende che vogliono offrire un’esperienza indimenticabile ai propri clienti.
LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale