Amichevoli Milan negli USA, ecco dove e quando vederle

Amichevoli Milan negli Stati Uniti: ecco dove e quando vedere le sfide che attendono i ragazzi di mister Pioli

Le amichevoli americane del Milan saranno tutte in diretta su Dazn. A comunicarlo è la stessa emittente con un comunicato ufficiale.

IL COMUNICATO – DAZN: AL VIA UN’ESTATE RICCA DI AMICHEVOLI PER I TIFOSI DI CALCIO

• Gli appassionati del calcio internazionale potranno seguire, in esclusiva su DAZN e a partire dal 15 luglio, le amichevoli di alcuni dei migliori club europei come Manchester City, Tottenham ma anche Liverpool e Bayern Monaco, in un’estate densa di appuntamenti

• Dal 22 luglio, invece, al via il prestigioso Soccer Champions Tour 2023, che vedrà le italiane Juventus e AC Milan impegnate in amichevoli contro altri club blasonati come FC Barcelona e Real Madrid CF. Ma non solo: in campo anche Manchester United e Arsenal

MILANO, 10 luglio 2023 – In attesa della nuova stagione calcistica di Serie A TIM, DAZN arricchisce la propria offerta estiva di eventi sportivi live con una tournée estiva di amichevoli internazionali dedicate a tutti i tifosi. Per gli appassionati di calcio internazionale, infatti, sarà un’estate ricca di appuntamenti: a partire dal 15 luglio fino al 7 agosto, arriveranno in esclusiva sulla piattaforma sportiva di live streaming e intrattenimento sportivo le amichevoli più prestigiose di alcuni dei migliori club internazionali, dal Manchester City di Haaland, passando per il Bayern Monaco campione di Germania, fino al Tottenham, Liverpool e all’Atletico Madrid, e tanti altri ancora. Da sabato 22 luglio, invece, partirà il Soccer Champions Tour 2023, la prestigiosa tournée estiva che si terrà negli Stati Uniti e che vedrà Juventus e AC Milan rappresentare la bandiera italiana. Il calcio d’inizio su DAZN è nella notte tra sabato 22 luglio e domenica 23 luglio con il big match tra FC Barcelona e Juventus, mentre nella notte tra domenica 23 luglio e lunedí 24 luglio è il turno di AC Milan che sfiderà il Real Madrid CF. Il torneo vedrà anche la partecipazione di Manchester United e Arsenal, entrambe impegnate nella notte tra mercoledì 26 luglio e giovedì 27 luglio, rispettivamente con Real Madrid CF e FC Barcelona. Ma le emozioni del grande calcio non finiscono qui, perché sempre nell’ambito della tournée negli Stati Uniti, il 29 luglio FC Barcelona e Real Madrid CF si sfideranno in un Clásico versione estiva. Un calendario fitto di amichevoli su DAZN che si arricchirà per tutta l’estate e che permetterà ai tifosi di continuare a vivere le emozioni del grande calcio anche in vacanza, e ai club, di studiare gli avversari e lavorare su assetti e stato di forma dei propri calciatori per prepararsi al meglio alla stagione calcistica 2023-2024. A questo link il calendario completo e costantemente aggiornato delle amichevoli trasmesse su DAZN.