Allenamento Milan: prove tattiche verso il Sassuolo, il report

Continua la preparazione del Milan a Milanello in vista del match contro il Sassuolo in campionato. Il report dell’allenamento

Ritrovo a Milanello per colazione prima di scendere in campo per l’allenamento in preparazione del prossimo turno di campionato, che vedrà il Milan affrontare il Sassuolo – sabato 30 dicembre alle ore 18.00 – a San Siro.

REPORT

Prima parte del lavoro in palestra dove la squadra ha svolto l’attivazione muscolare. Il riscaldamento è terminato sul campo centrale con alcuni torelli a tema. L’allenamento è proseguito con il gruppo impegnato in un serie di esercitazioni tecniche che hanno preceduto la parte tattica. La sessione di allenamento si è chiusa con la consueta partitella su campo ridotto.

GIOVEDÌ 28 DICEMBRE

Il programma prevede un allenamento al mattino.