Allegri a Sky: «Abbiamo i punti che ci meritiamo, per la Champions servono ancora quattro vittorie»

Allegri analizza il momento del Milan dopo il ko di Napoli: il tecnico fissa la quota salvezza per l’Europa e fa chiarezza sulle condizioni fisiche di Rafael Leao

Nel post partita di Napoli-Milan, sfida decisa dalla rete di Matteo Politano, Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico rossonero ha commentato con estremo pragmatismo la prestazione della squadra, sottolineando i limiti mostrati negli ultimi metri e guardando con realismo alla classifica attuale.

Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri a Sky

ANALISI DELLA PARTITA – «Che sono partite bloccate, nel primo tempo dovevamo essere più precisi nella metà campo avversaria. Abbiam preso una ripartenza su una palla giocata a metà campo, e nel secondo abbiamo sofferto qualche loro ripartenza. Negli ultimi 20 metri si deve migliorare».

LA CLASSIFICA – «Io credo che era bella pensare di poter lottare, poi purtroppo quando perdi con Parma e Lazio nel momento decisivo… io credo che abbiamo 63 punti e sono quelli che ci meritiamo. Dobbiamo rimanere sereni perché durante la stagione ci sono dei momenti di difficoltà. Abbiamo 7 partite e dobbiamo fare un tot di punti che ci permetteranno di rimanere tra le prime quattro».

QUOTA EUROPA – «C’è anche l’Atalanta, Roma. Ci sono molti scontri diretti e penso che bisogna arrivare per forza a 74. 4 vittorie servono per forza».

INFORTUNI TORMENTATI – «Rafa sono 12 giorni che non si allenava. Capisco che a voi piace a giocare con i numeri, purtroppo Rafa quest’anno è partito con un problema al polpaccio, e tornato con un problema al pube, non sta ancora bene. E dopo 12 giorni fermo sarebbe stato più azzardato. I cambi potevano essere importanti, la squadra ha fatto una buona partita. Nkunku ha avuto delle situazioni, Fullkrug ha fatto una buona partita. Alle volte si vince anche senza centravanti».

EPISODI DECISIVI – «Era una partita che si poteva decidere con un episodio, e loro sono stati molto bravi. Adesso bisogna tornare a casa con una sconfitta e pensare all’Udinese».

RETROSCENA MERCATO – «Potevo essere allenatore del Real? Parliamo di stasera (ride, ndr)».

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