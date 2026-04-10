Allegri Italia, il tecnico gela le voci sulla Nazionale: «Prima serve il Presidente»

Allegri Italia, l’allenatore rossonero risponde ai rumors che lo vorrebbero sulla panchina dell’Italia dopo l’esonero di Gattuso

Alla vigilia della sfida contro l’Udinese, valida per la 32^ giornata di Serie A, l’atmosfera a Milanello è carica di attesa non solo per il campo, ma anche per le insistenti voci di mercato. Dopo il fallimento della gestione Gattuso, incapace di centrare la qualificazione, il nome di Massimiliano Allegri è finito in cima alla lista dei desideri per il ruolo di nuovo Commissario Tecnico dell’Italia, insieme a quello di Antonio Conte. La conferenza stampa pre-partita è diventata così l’occasione per fare chiarezza sul futuro.

Il tecnico toscano, pur restando concentrato sull’obiettivo di riscattare la sconfitta patita a Pasquetta contro il Napoli, ha affrontato con la consueta calma le domande relative alla maglia azzurra. Il futuro della panchina dell’Italia resta legato a doppio filo con i cambiamenti societari ai vertici della Federazione, un passaggio burocratico che precede qualsiasi scelta tecnica definitiva.

Il futuro in panchina e la corsa al Mondiale

Mentre il mondo del calcio spinge per un suo approdo a Coverciano, Allegri ha preferito mantenere il focus sul finale di stagione con il Milan, rimandando ogni discorso sulla Nazionale a quando l’assetto dirigenziale federale sarà stabilito. La sensazione è che la partita per la panchina azzurra sia ancora apertissima, ma per ora il mister non sembra intenzionato a forzare la mano, rispettando le tempistiche istituzionali e il suo attuale impegno a San Siro.

Le dichiarazioni di Allegri sulla Nazionale

«Prima dell’allenatore dovranno decidere chi è il presidente. Poi dopo da lì decideranno».