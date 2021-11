Antinelli: «Donnarumma rimpianto per molte squadre»

Alessandro Antinelli, intervenuto in esclusiva a juventusnews24, ha parlato della situazione di Donnarumma al PSG: le sue parole

Alessandro Antinelli, intervenuto in esclusiva a juventusnews24, ha analizzato in questi termini la situazione di Donnarumma al PSG:

«Donnarumma è un rimpianto per tutti quelli che non lo hanno potuto prendere, questo è evidente. Secondo me lui si aspettava un certo tipo di situazione a Parigi e poi ha avuto sorprese. Recentemente ha detto che non si sente bene con questo tipo di concorrenza: finalmente ha detto quello che pensa. I patti probabilmente non erano quelli: lui non è andato lì per fare la riserva. Parliamo del miglior portiere dell’Europeo, un giocatore che ha contribuito tanto alla vittoria finale e che si ritrova a giocare poche partite. Quando ha giocato ha sempre fatto la differenza ed è normale che ora si senta in difficoltà. Perché non l’hanno preso altre società? Credo ci fosse tutto un ingranaggio che lo ha portato al PSG, una serie di circostanze anche economiche con il suo agente che ha spinto per portarlo lì. Secondo me chi lo voleva prendere doveva fare di più, lui è un fenomeno. Io penso che finirà la stagione al Paris, ma con un contratto così oneroso è comunque difficile spostarlo».

