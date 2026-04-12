Agresti avverte il Milan dopo il ko contro l’Udinese: «Sfida decisiva con la Juve. Leao? Ormai il problema non è solo tecnico»

Agresti avverte il Milan dopo il ko contro l’Udinese. Questo il suo giudizio sulla Gazzetta dello Sport in merito alla corsa Champions e Leao

Dopo il pesante ko per 0-3 contro l’Udinese, il Milan si ritrova improvvisamente coinvolto nella lotta per un posto in Champions League, con Juventus e Roma sempre più vicine. Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il giornalista Stefano Agresti ha analizzato il momento delicato dei rossoneri, evidenziando i rischi per il finale di stagione.

AGRESTI SULLA CORSA CHAMPIONS – «Segniamoci questa data: domenica 26 aprile. C’è Milan-Juve, diventa d’improvviso una sfida che vale tantissimo. E in modo indiretto pesa anche per Como e Roma, coinvolti a loro volta nella bagarre, mentre l’Atalanta – con la sconfitta di ieri – sembra uscire definitivamente di scena. La Juventus in quattro giornate ha recuperato sette punti al Milan».

Il focus si sposta poi su uno dei temi più discussi in casa rossonera, ovvero il rendimento e il futuro di Rafael Leao, sempre più al centro delle critiche.

AGRESTI SU LEAO – «Ormai il problema non è solo tecnico, dovuto all’inconsistenza di Rafa in ogni zona del campo, ma anche ambientale: i tifosi rossoneri si sono stancati di lui. Per carità, non sono loro a dover decidere il futuro del portoghese, ma il sentimento popolare riflette l’atmosfera che si è creata attorno al giocatore anche all’interno del club e che lo spinge verso l’uscita. È un peccato perché Leao ha le qualità del campione però – lo abbiamo detto mille volte – non riesce a esprimersi al massimo con continuità. Anzi, adesso è sì continuo, ma solo nel rendimento sempre insufficiente. Anche se a volte ha atteggiamenti che lo fanno apparire indolente, crediamo che non lo sia veramente, non a caso quando Allegri lo ha sostituito – e mentre San Siro lo copriva di fischi – Max e ogni compagno gli hanno manifestato vicinanza. Ma la sua avventura al Milan – lunga e nobilitata con uno scudetto da grande protagonista – pare essere arrivata alla fine. E probabilmente è meglio così per tutti».

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