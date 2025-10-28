Connect with us

Adani scherza su Allegri, è successo in Atalanta Milan: «Tutto è compiuto» - VIDEO

Atalanta Milan, a Ricci risponde Lookman: primo tempo in equilibrio. Una statistica è preoccupante

Milan Roma, che notizia per i tifosi: verso la decima giornata! Opportunità su DAZN

Atalanta Milan, Ricci sceglie la sera migliore: un gol che può valere tanto. Segnale per l'allenatore!

Ricci in gol, prima gioia in Serie A con il Milan: gran tiro dalla distanza, decisiva una deviazione

Adani

Adani ironizza su Massimiliano Allegri, pubblica su X un video che ritrae il tecnico del Milan in alcuni gesti a lui familiari

Lele Adani e Massimiliano Allegri una sfida che va avanti da anni, dai tempi delle discussioni su Sky Sport nei post partita o alle frecciatine social più o meno dirette lanciate dall’attuale opinionista di Rai Sport.

In questa stagione Adani però ha anche speso parole positive nei confronti del nuovo Milan di Massimiliano Allegri. Oggi, nel corso del primo tempo di Atalanta-Milan, il tecnico toscano, ha indicato ai suoi di far girare il pallone, effettuando con le mani un gesto molto caro allo stesso ex calciatore di Inter e Fiorentina.

Adani non ha perso occasione per riprendere questo video e pubblicarlo sul proprio account X, come musica di sottofondo ha scelto la sua canzone intitolata “Facciamo calcio“.

