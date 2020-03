Abbiati: «Milan? Non dimenticherò mai due partite, ovvero due derby»

Abbiati ha raccontato i suoi trascorsi al Milan dal momento in cui è arrivato sino al suo ritiro parlando anche di due derby in particolare

Ecco le parole di Abbiati a MilanTv in merito alla carriera di giocatore con la maglia del Milan.

«Giocavo nel Monza, in Serie C; Galliani mi telefonò dicendomi che voleva portarmi al Milan. Ero la persona più felice al mondo, perché, essendo di Milano, per me giocare nel grande Milan era un sogno. La partita indimenticabile? In realtà ce ne sono due: il primo derby che giocai, terminato 2-2 e sicuramente il derby del 3-0 nella stagione dell’ultimo Scudetto del Milan. Prima della partita mi si avvicinò Pato e mi disse: “Stai tranquillo che tu pari tutto e io segno una doppietta”. Andò esattamente così»