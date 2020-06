A Bola: «Milan congela Luis Florentino», non ci sono le basi per l’accordo

A Bola: giovedì 25 giugno, il Benfica stoppa la trattativa con il Milan per Luis Florentino, non ci sarebbero le basi per l’intesa decisiva

«Milan congela Luis Florentino» – è questo il titolo in primo piano di A Bola in edicola questa mattina. Come riferisce il noto quotidiano portoghese non ci sarebbero le basi per trattare l’operazione.

Il Benfica chiede non meno di 30 milioni di euro, il Milan chiederebbe uno sconto, ritenendo la cifra troppo elevata. Il Diavolo, nei giorni scorsi avrebbe chiesto il talento in prestito ma per il momento il club lusitano non vorrebbe accontentare le richieste rossonere.