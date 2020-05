Zlatan Ibrahimovic lancia messaggi al Milan, le sue parole

Zlatan Ibrahimovic, tramite il proprio account di Instagram ha lanciato un messaggio ai rossoneri, futuro…

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic dipenderà molto dall’incontro con Ivan Gazidis. Lo svedese resterebbe solo con un ruolo da protagonista e avendo a disposizione una squadra comunque competitiva per almeno il quarto posto in campionato. Lo riferisce Il Giornale.

Intanto, nella giornata di ieri, l’ex Manchester Utd ha lasciato un messaggio particolare, che per molti starebbe ad indicare il proprio futuro: «È stato bello vedere The last dance. Ora sapete com’è giocare con un vincente, che vi piaccia o meno. Se non vi piace, non mettetevi in gioco».