MN24 – Infortunio Ibrahimovic, lo svedese out con l’Empoli: le ultime

Zlatan Ibrahimovic sarà assente nella gara di domani contro l’Empoli per un infortunio al ginocchio. Le ultime

Tegola in casa Milan. Come appreso dalla nostra redazione infatti, Zlatan Ibrahimovic sarà assente nella gara di domani contro l’Empoli per un infortunio al ginocchio sinistro.

Niente di preoccupante visto che si tratta di un sovraccarico probabilmente dovuto alle tante partite giocate recentemente dal classe ’81 ma Pioli non vuole correre rischi vista la sosta natalizia e l’appuntamento contro la Roma del prossimo 6 gennaio