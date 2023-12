Zirkzee Milan: una big italiana lo mette in cima alla lista degli obiettivi, lo scenario

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Zirkzee. In tal senso c’è da battere la concorrenza di una big italiana e non solo

Sfida ai rossoneri. Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Zirkzee. In tal senso c’è da battere la concorrenza di una big italiana e non solo:

secondo quanto riportato da Tuttosport anche la Juventus avrebbe messo l’attaccante in cima alla lista degli obiettivi. Affare possibile in estate a fronte di una cessione pesante in attacco.