Ziliani attacca Allegri dopo il tracollo: «È uno dei tecnici più scarsi, la FIGC sarebbe la soluzione»

Ziliani durissimo contro l’allenatore rossonero: dopo lo 0-3 con l’Udinese, il giornalista suggerisce la Nazionale per liberare la panchina

Il pesante ko interno del Milan contro l’Udinese ha scatenato una bufera mediatica senza precedenti attorno alla figura di Massimiliano Allegri. Lo 0-3 incassato a San Siro non ha solo complicato maledettamente la corsa al 4° posto, ma ha riacceso le critiche feroci di chi, come Paolo Ziliani, vede nella gestione tecnica il vero ed unico limite della rosa rossonera. Il giornalista ha analizzato il momento buio dei rossoneri, non risparmiando colpi durissimi alla dirigenza e all’allenatore livornese in vista della prossima sfida contro il Verona.

Secondo l’analisi del giornalista, la sconfitta contro i friulani deve essere interpretata come un segnale di allarme che non può più essere ignorato. L’ombra del triennio juventino dell’Allegri bis aleggia pericolosamente su Milanello, con il rischio concreto di scivolare in una spirale di desolazione tattica e risultati mediocri. La provocazione lanciata sui social suggerisce una via d’uscita diplomatica: spingere il tecnico verso la panchina della Nazionale per salvare il futuro del club e permettere alla società di ricominciare con un nuovo progetto tecnico.

TRACCOLLO E NAZIONALE – «Due notizie per i tifosi del Milan, una buona e una cattiva. La cattiva è che la squadra è cotta e il 4° posto sta sfumando; la buona è che Allegri potrebbe essere spedito in FIGC a fare il c.t. Il tracollo con l’Udinese conferma che in Serie A, dove pure si gioca male, tutti giocano meglio del Milan e che di allenatori scarsi come Max in giro non ce ne sono. In attesa di vedere se domenica il Milan riuscirà ad essere preso a pallate anche dal Verona (cosa probabilissima), sorpresi e increduli Juventus, Como e Roma sentitamente ringraziano».

DIRIGENZA E VERONA – «L’Udinese che ha sbancato San Siro (3-0, ma poteva essere 5-0) è un’ottima notizia per i tifosi del Milan. Il 4° posto Champions è tornato in alto mare, è vero. Ma se domenica prossima i rossoneri non riuscissero a battere nemmeno il Verona ultimo in classifica (cosa possibilissima: il Verona corre il doppio e ha un impianto di gioco basico che il Milan si sogna), persino gli Einstein che compongono la dirigenza rossonera potrebbero aprire gli occhi e prendere atto della realtà dei fatti».

FALLIMENTO TECNICO – «E cioè che l’uomo cui hanno affidato il timone della squadra, Massimiliano Allegri, è uno degli allenatori più scarsi in considerazione; ragione per cui, onde evitare di avventurarsi in stagioni di desolazione assoluta come quelle vissute dalla Juventus nel cupo triennio dell’Allegri bis, il 2021-2024, disfarsi del tecnico livornese sarebbe la soluzione ideale anche a costo di premere presso la FIGC per sponsorizzare il comandante Max come nuovo c.t. della nazionale. Se sulla panchina azzurra si sono seduti Ventura e Gattuso, Allegri sarebbe perfetto per dare continuità alla tragicommedia…».