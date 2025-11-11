Zidane, l’annuncio sul futuro spazza via i dubbi: ritorno praticamente imminente? Le parole dell’ex Real Madrid sono una sentenza

Connect with us

30 minuti ago

zidane

Zidane, ex tecnico del Real Madrid attualmente svincolato, ha annunciato di essere pronto a tornare molto presto in panchina

Zinedine Zidane, avversario del Milan in tante sfide del passato, si prepara a tornare in panchina. L’ex fuoriclasse francese, fermo da quando ha lasciato il Real Madrid, ha rotto il silenzio e anticipato il suo imminente rientro.

Zizou, presente a una partita di beneficenza a Tolone, ha colto l’occasione per lanciare un chiaro messaggio a chi lo attende a bordo campo. Come riporta L’Equipe, il tecnico ha dichiarato:

PAROLE – «Farò l’allenatore per un po’», per poi aggiungere con un sorriso che il ritorno avverrà «E anche presto anche».

Il suo nome, sebbene sia stato accostato a molti club europei in questi anni di pausa, sembra sempre più legato al ruolo di Commissario Tecnico della Nazionale Francese. L’attuale CT, Didier Deschamps, ha infatti annunciato che lascerà i Bleus dopo i Mondiali del 2026 (Stati Uniti, Messico e Canada), chiudendo un mandato di ben 14 anni, aprendo così la strada a Zidane.

