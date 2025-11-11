Zidane, l’annuncio sul futuro spazza via i dubbi: ritorno praticamente imminente? Le parole dell’ex Real Madrid sono una sentenza

Zidane, ex tecnico del Real Madrid attualmente svincolato, ha annunciato di essere pronto a tornare molto presto in panchina

Zinedine Zidane, avversario del Milan in tante sfide del passato, si prepara a tornare in panchina. L’ex fuoriclasse francese, fermo da quando ha lasciato il Real Madrid, ha rotto il silenzio e anticipato il suo imminente rientro.

Zizou, presente a una partita di beneficenza a Tolone, ha colto l’occasione per lanciare un chiaro messaggio a chi lo attende a bordo campo. Come riporta L’Equipe, il tecnico ha dichiarato:

PAROLE – «Farò l’allenatore per un po’», per poi aggiungere con un sorriso che il ritorno avverrà «E anche presto anche».

Il suo nome, sebbene sia stato accostato a molti club europei in questi anni di pausa, sembra sempre più legato al ruolo di Commissario Tecnico della Nazionale Francese. L’attuale CT, Didier Deschamps, ha infatti annunciato che lascerà i Bleus dopo i Mondiali del 2026 (Stati Uniti, Messico e Canada), chiudendo un mandato di ben 14 anni, aprendo così la strada a Zidane.