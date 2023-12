Zenga difende Donnarumma: «Un top, bisogna saper gestire i momenti»

Walter Zenga, ex portiere, ha parlato al Corriere dello Sport del momento di Donnarumma e dei portieri italiani in rampa di lancio. Le sue dichiarazioni

Le parole di Walter Zenga, ex portiere, al Corriere dello Sport del momento dell’ex Milan Donnarumma e dei portieri italiani in rampa di lancio:

DONNARUMMA – «Non so chi sia il preparatore dei portieri del Psg, in estate hanno perso Spinelli, preso dall’Inter. I sistemi possono cambiare. Noi abbiamo tre portieri italiani all’estero. Vicario in Premier e Brignoli in Grecia con il Panathinaikos stanno facendo bene e hanno preparatori stranieri. La mia è solo una supposizione. Da tecnico devo guardare l’aspetto degli allenamenti. Poi bisogna saper gestire i momenti».

