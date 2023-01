Zazzaroni sul Milan: «Il gioco c’è, è tutto il resto che manca». Le parole del giornalista sul periodo nero dei rossoneri

Ivan Zazzaroni ha commentato sulle pagine del Corriere dello Sport il periodo nero del Milan. Ecco le parole del giornalista:

«La verità è che quando una squadra come il Milan, destinata ai traguardi alti, passa nel giro di poco tempo dall’estrema positività alla più diffusa, totale negatività, la ricerca di una spiegazione risulta più ridicola di un 2-5 in casa. Il gioco? In fondo il gioco c’è, è tutto il resto che manca»