Zaniolo Milan: il giocatore fa chiarezza sul suo futuro

Nicolò Zaniolo, calciatore del Galatasaray, ha parlato ai microfoni di TvPlay del suo futuro in chiave mercato. Tra le varie è accostato anche al Milan:

«Ritorno in Italia? Ora sto bene in Turchia, ma con il mercato non si può mai sapere cosa succederà. Mancini? Gli devo tutto, sarei molto felice se mi potesse allenare anche in un club».