Zaire Emery dopo la vittoria sul Milan: «Ho dato tutto me stesso»

Zaire Emery ha parlato a Tuttosport tornando anche sulla vittoria del Psg contro il Milan in Champions League. Ecco cosa ha detto

«Ho dato tutto me stesso, come in ogni partita. Ma non è perché giocassi in Champions e c’era il Milan. Io cerco sempre di dare il meglio, il massimo, in qualsiasi gara di qualsiasi competizione. Sono ambizioso, mi pongo degli obiettivi e punto a centrarli. A chi somiglio? Dico Kimmich. Obiettivi? La Champions League, l’Europeo e naturalmente il Golden Boy. Senza scordare la Ligue 1 di cui siamo detentori».