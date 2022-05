Zaccheroni: «Scudetto? Questa per i milanisti è l’occasione della vita». Le dichiarazioni dell’ex tecnico

Alberto Zaccheroni, doppio ex di Milan e Inter, ha parlato a Tuttosport della corsa scudetto.

Le sue parole: «I giocatori del Milan hanno l’occasione della vita. Quasi nessuno di loro ha mai vinto niente, se togliamo Ibrahimovic, Giroud e Maignan. Hanno la pancia vuota, quindi più fame. I giocatori rossoneri hanno un fuoco dentro spaventoso. Senza dimenticare l’importanza di Maldini dirigente in un gruppo. Se non l’hai avuto a fianco nello spogliatoio, non puoi capire che persona straordinaria è. Stravedo per Paolo. L’Inter, invece, ha calciatori con un palmares più ricco. Quindi hanno più obbligo di vincere. Nell’insieme mi sembra una squadra più pesante e meno agile. Ma compensa con l’esperienza e la personalità».