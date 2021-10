Alberto Zaccheroni ha parlato del momento che sta vivendo il Milan di Stefano Pioli e di come il tecnico abbia lavorato con i rossoneri

Alberto Zaccheroni ha parlato di Milan in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Le parole dell’ex allenatore sul lavoro di Stefano Pioli con i giovani e non solo.

«Il Milan è la mina vagante che può dare fastidio a tutti in campionato. Presto per dare una griglia di favoriti, ma il Milan può ancora contare sul lavoro di Maldini, uno che non regala niente a nessuno, e su quello di Pioli che ha fatto un capolavoro».