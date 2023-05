Zaccheroni: «Ho rischiato la vita, non giriamoci attorno». Le parole dell’ex allenatore rossonero parla del trauma cranico

Alberto Zaccheroni ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera per la prima volta del trauma cranico riportato nell’incidente domestico. Ecco le parole dell’ex tecnico rossonero:

«Ho rischiato la vita, non giriamoci attorno. La botta è stata tremenda, il grande sollievo è non aver riportato danni cerebrali. Ho ricominciato a guardare le partite in tv. Sarei dovuto andare in panchina per la prossima gara della Nazionale italiana Non Profit di cui sono c.t. dallo scorso anno, ma ho preferito rinviare a quando mi sarò completamente ristabilito. Riprenderò anche gli incontri tecnici della Fifa»