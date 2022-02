ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Zaccardo sul Milan: «Giusto sognare lo scudetto ma l’Inter ha qualcosa in più». Le parole dell’ex difensore rossonero

Cristian Zaccardo, ex difensore del Milan, ha parlato a Milan TV della corsa scudetto.

Le sue parole: «Giusto sognare, ma mancano ancora tante partite alla fine del campionato e ci sono tanti punti in palio. Il Milan, però, non gioca le coppe e può succedere di tutto. La squadra sta ottenendo risultati importanti. Non sarà facile perché l’Inter è una grande squadra e sulla carta ha qualcosa in più».