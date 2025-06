Xhaka spinge per il Milan: un’opportunità irrinunciabile per il centrocampista svizzero. Furlani deve dare il via libera a questa offerta

Xhaka vuole a tutti i costi il Milan: il Bayer Leverkusen vuole 15 milioni di euro, Furlani deve dare il via libera decisivo

Granit Xhaka al calciomercato Milan: un’indiscrezione che si fa sempre più concreta e che, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, vede il centrocampista svizzero spingere con forza per vestire la maglia rossonera. Per Xhaka, l’opportunità di approdare al Milan non è semplicemente un trasferimento, ma un “autobus imperdibile” in questa fase cruciale della sua carriera. Non più un “ragazzino”, il giocatore vede nel club milanese la destinazione ideale per le sue ambizioni.

La situazione, tuttavia, non è priva di complicazioni, principalmente a causa della posizione del Bayer Leverkusen. Il club tedesco ha già subito un significativo smantellamento in questa sessione di mercato, privandosi di alcuni dei suoi “gioielli più richiesti”. La potenziale cessione di Xhaka rappresenterebbe un ulteriore duro colpo per le prospettive future della squadra, e per questo motivo il Bayer nutre scrupoli riguardo all’operazione.

Nonostante le reticenze del club tedesco, la volontà di Xhaka sembra ormai irremovibile. Il centrocampista ha scelto la sua prossima destinazione e non intenderebbe in alcun modo tornare indietro sui suoi passi. Questa determinazione mette il Milan in una posizione di vantaggio, ma impone al club rossonero di avvicinarsi alle richieste economiche del Bayer.

Il Bayer Leverkusen valuta il cartellino di Xhaka circa 15 milioni di euro, una cifra che il Milan dovrà considerare seriamente. Questa richiesta supera gli usuali “scrupoli legati alla carta d’identità” del Milan, che ha sempre mostrato una preferenza per l’acquisizione di giocatori giovani con un potenziale di plusvalenza futuro. Tuttavia, l’interesse per Xhaka, unito ai recenti “accordi con Modric” (citati da Pedullà come esempio di un approccio più flessibile all’età), suggerisce un cambiamento nella strategia del club.

L’eventuale arrivo di Xhaka porterebbe al Milan un giocatore di grande esperienza e leadership. Le sue qualità in mezzo al campo, la sua visione di gioco e la sua capacità di dettare i tempi sarebbero un valore aggiunto significativo per la squadra di Stefano Pioli. Xhaka è noto per la sua personalità, la sua resistenza fisica e la sua abilità nel recupero palla, caratteristiche che potrebbero equilibrare e rafforzare il reparto centrale rossonero.

La trattativa si prospetta quindi intensa, con il Milan chiamato a trovare la quadra economica con il Bayer Leverkusen e a superare le loro resistenze. La determinazione di Xhaka, tuttavia, potrebbe rivelarsi il fattore decisivo per sbloccare la situazione e portare il talentuoso centrocampista svizzero a San Siro. I tifosi rossoneri sono in trepida attesa di sviluppi, sperando di vedere Xhaka indossare la maglia rossonera e contribuire al successo del club. La chiusura dell’affare rappresenterebbe un colpo di mercato importante per il Milan, in grado di garantire solidità ed esperienza a un reparto cruciale.