Xavi aspetta Kessie: «Busquets non è eterno»

Xavi, tecnico del Barcellona, ha di fatto annunciato l’arrivo di Frank Kessie: l’ivoriano perfetto erede di Busquets

Xavi, tecnico del Barcellona, ha parlato così del futuro centrocampo dei catalani in conferenza stampa:

«L’assenza di Busquets è pesante. In squadra non abbiamo un sostituto con le stesse caratteristiche. Dobbiamo cercar un equilibrio diverso quando non c’è Busquets. Abbiamo diverse opzioni e per il futuro dobbiamo cercare una soluzione. Busquets non è eterno, ci siamo passati tutti. Quindi è importante che il club pianifichi anche in questa direzione. Ho sempre detto che il Barça deve avere almeno due giocatori per ogni ruolo come minimo. E ho già detto che ci sono ruoli nei quali siamo scoperti in questo senso. Sarà importante pianificare con attenzione il futuro».