Wanda Nara: «Icardi uomo vero, ecco cosa non perdono a Maxi Lopez »

Wanda Nara parla di Maxi Lopez e Mauro Icardi: ecco le parole della showgirl argentina, agente dell’attaccante del PSG

Wanda Nara, in un’intervista rilasciata al magazine Confidenze, parla di Maxi Lopez e di Mauro Icardi.

MAXI LOPEZ – «Ero molto popolare nel mio Paese. A dire il vero lo sono ancora. Ma quando ho sposato Maxi Lopez ho mollato tutto e l’ho seguito in Italia. Proprio perché avevo accettato di lasciare l’Argentina e avevo rinunciato alla mia carriera per permettere a Maxi di realizzare il suo sogno, non ho potuto perdonargli l’infedeltà. Certo, ci sono molte donne che riescono a far finta di niente e ad andare avanti. Ma io non ho potuto: il rispetto per me stessa non me l’ha permesso. Non mi meritavo un tradimento».

ICARDI – «È un uomo vero. Per questo, dal momento in cui è iniziata la nostra storia non ho mai avuto paura che mi tradisse. A Parigi si sono ambientati bene ma a loro piacerebbe tornare in Italia, che considerano la vera casa».