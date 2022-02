ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Walter Zenga, ex portiere dell’Inter, ha commentato la vittoria del Milan nel derby di Milano: le sue dichiarazioni

Walter Zenga ha analizzato il derby di Milano ai microfoni di Sky. Le sue parole:

«E’ questione di non mollare e di crederci sempre. L’Inter nel secondo tempo ha un po’ mollato in termine di occasioni e il Milan ha ribaltato in tre minuti la partita».