L’ex Milan Vranckx è vicino a tornare in Serie A. Ecco quando può sbloccarsi la trattativa che porterebbe l’ex Milan alla Fiorentina

Vranckx resta in attesa di definire il proprio futuro sul mercato. L’ex Milan tornato al Wolfsburg dopo il mancato riscatto da parte dei rossoneri in seguito al prestito, è vicino alla Fiorentina, che vorrebbe riportarlo in Italia.

Secondo quanto riportato da La Nazione per il momento permangono distanze sul costo del cartellino e sulle commissioni agli agenti, per cui la società viola rimane rigida. La situazione però potrebbe sbloccarsi a breve più precisamente nella notte fra giovedì e venerdì.