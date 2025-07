Vlahovic prima opzione, il Milan sonda altri profili: la lista di Max Allegri per l’attacco

Condividi via email

Vlahovic non è l’unico nome per l’attacco del Milan, i rossoneri sondano anche altri profili per rinforzare il reparto offensivo

Il calciomercato estivo del Milan è in pieno fermento, con l’obiettivo primario di rinforzare il reparto offensivo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la pista più percorribile per l’attacco del Milan di Massimiliano Allegri, il pragmatico tecnico toscano tornato sulla panchina rossonera, sembra essere quella che porta a Dusan Vlahovic. Sono già stati avviati i primi contatti con l’entourage dell’attaccante serbo per sondare la fattibilità dell’operazione.

Vlahovic, classe 2000, è un centravanti moderno, dotato di grande fisicità, un potente tiro e un notevole fiuto del gol. Le sue qualità lo hanno reso uno dei bomber più apprezzati in Europa, e la sua presenza garantirebbe al Diavolo una punta di riferimento capace di fare reparto e finalizzare le azioni. Per Allegri, un attaccante con le caratteristiche di Vlahovic sarebbe fondamentale per il suo sistema di gioco, che spesso predilige una punta centrale forte e abile nel gioco aereo e nella protezione palla.

Nonostante l’interesse prioritario per Vlahovic, il Milan tiene aperte anche altre opzioni. L’alternativa principale, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, è Darwin Nuñez. L’attaccante uruguaiano, classe 1999, è noto per la sua velocità, la sua forza fisica e la capacità di attaccare la profondità. Un profilo diverso da Vlahovic, ma comunque di altissimo livello, che potrebbe offrire ad Allegri diverse soluzioni tattiche in avanti.

Sullo sfondo, il club meneghino monitora attentamente anche altri giovani talenti. Tra questi spiccano Gift Orban Arokodare, l’attaccante nigeriano in forza al Genk, e Rasmus Højlund, il giovane centravanti danese dell’Atalanta. Entrambi rappresentano opzioni interessanti per il futuro, con un grande potenziale di crescita e la capacità di incidere già da subito.

La strategia del Milan è chiara: assicurarsi un attaccante di spessore che possa fare la differenza, garantendo al contempo un occhio al futuro con profili giovani e promettenti. I colloqui con l’entourage di Vlahovic indicano una trattativa che potrebbe entrare presto nel vivo, ma il Diavolo è pronto a virare su altre soluzioni qualora l’operazione non dovesse concretizzarsi. I tifosi rossoneri attendono con trepidazione il nome del prossimo bomber che guiderà l’attacco sotto la gestione di Allegri.