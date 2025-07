Mercato Milan, Allegri e il pallino Mckennie: occasione low cost, può arrivare a queste condizioni

Mercato Milan, Massimiliano Allegri vorrebbe riavere a disposizione Mckennie per il centrocampo: occasione low cost?

Il calciomercato estivo è ormai nel vivo, e le voci di trasferimento si rincorrono incessantemente. Tra le tante indiscrezioni, una in particolare sta catturando l’attenzione degli addetti ai lavori e dei tifosi italiani: il possibile passaggio di Weston McKennie dalla Juventus al calciomercato Milan. L’indiscrezione, riportata da Calciomercato.com, suggerisce che il centrocampista americano potrebbe lasciare Torino, e i rossoneri sarebbero già sulle sue tracce. Un’operazione che, se si concretizzasse, avrebbe del clamoroso e ridisegnerebbe gli equilibri del centrocampo milanista.

Il Milan, sotto la nuova guida tecnica di Massimiliano Allegri e con Igli Tare nel ruolo di Direttore Sportivo, sta cercando di rinforzare la propria rosa in vista di una stagione che si preannuncia impegnativa. L’obiettivo è chiaro: competere ai massimi livelli in Serie A e fare strada in Europa. Per raggiungere questi traguardi, la qualità e la versatilità in mezzo al campo sono fondamentali, e McKennie, con le sue caratteristiche, risponderebbe perfettamente a queste esigenze.

Il centrocampista texano, classe 1998, ha dimostrato in questi anni alla Juventus di essere un giocatore duttile e capace di ricoprire più ruoli. La sua dinamicità, la sua fisicità e la sua capacità di inserimento lo rendono un elemento prezioso. Non è un caso che sia spesso elogiato per la sua intelligenza tattica e per la sua abnegazione in campo. Queste qualità lo hanno reso un giocatore apprezzato da diversi allenatori, e non stupirebbe se Allegri, che lo conosce bene dai tempi della Juventus, ne avesse richiesto l’acquisto a Tare.

Dal punto di vista della Juventus, la cessione di McKennie potrebbe avere diverse motivazioni. Nonostante le sue buone prestazioni, il club bianconero potrebbe voler fare cassa per finanziare altri acquisti o per ridurre il monte ingaggi. Inoltre, la Juventus potrebbe aver individuato altri profili per il centrocampo, rendendo McKennie meno “intoccabile”. Il suo valore di mercato, che si aggira intorno ai 20-25 milioni di euro, rappresenta una cifra interessante per le casse bianconere, soprattutto in un’ottica di mercato in uscita che vede la Vecchia Signora attenta alle opportunità.

Per il Milan, l’arrivo di McKennie rappresenterebbe un significativo upgrade a centrocampo. Il suo innesto garantirebbe maggiore solidità, copertura e incisività nella fase offensiva. McKennie potrebbe agire da mezzala, da mediano, o persino da trequartista all’occorrenza, offrendo a Allegri una vasta gamma di soluzioni tattiche. La sua presenza, unita a quella di altri elementi di spicco già presenti in rosa, renderebbe il centrocampo del Milan estremamente competitivo e ben assortito. Il Milan di Allegri e Tare punta a costruire una squadra solida e vincente, e il profilo di McKennie sembra perfettamente in linea con questa visione.

Non resta che attendere gli sviluppi di questa interessante pista di mercato. Se le voci di Calciomercato.com si rivelassero fondate, il trasferimento di Weston McKennie al Milan potrebbe essere uno dei colpi più importanti di questa sessione estiva, capace di infiammare ulteriormente la già calda estate del calciomercato italiano. I tifosi rossoneri sono già in fermento, sognando un centrocampo ancora più forte e pronto a lottare per i massimi obiettivi.