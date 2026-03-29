Vlahovic Milan, prende quota l’idea per l’attacco: il club rossonero attende segnali dal rinnovo con la Juventus

Vlahovic Milan, il centravanti serbo finisce nei radar del club, pronto ad approfittare di un eventuale mancato accordo tra il calciatore e la società bianconera

Il calciomercato del Milan potrebbe accendersi improvvisamente attorno a uno dei nomi più pesanti della Serie A: Dusan Vlahovic. Secondo quanto riportato dai colleghi di Sport Mediaset, la dirigenza rossonera sta monitorando con estrema attenzione l’evoluzione del rapporto tra il centravanti serbo, classe 2000 dotato di una fisicità straripante, e il suo attuale club. La ricerca di nuove soluzioni per il reparto offensivo del Diavolo avrebbe subito un rallentamento strategico, proprio per attendere l’esito della trattativa per il prolungamento del contratto dell’ex Fiorentina.

Un fattore determinante in questa possibile operazione è rappresentato da Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, che ha già allenato l’attaccante in passato conoscendone alla perfezione caratteristiche tecniche e potenzialità, potrebbe diventare il principale sponsor del suo approdo a Milanello. Sotto la sua guida, il serbo troverebbe un ambiente ideale per rilanciarsi e competere ai massimi livelli, cercando di superare la concorrenza dell’Inter nella corsa ai prossimi obiettivi stagionali.

La strategia economica e le cifre del possibile affare

Il nodo principale della questione resta l’ingaggio del calciatore. Attualmente, il bomber percepisce circa 12 milioni di euro netti, una cifra che la Juventus vorrebbe drasticamente ridurre nelle prossime negoziazioni. Proprio in questo solco potrebbe inserirsi il Milan, offrendo una proposta economica competitiva e strutturata su un arco temporale più lungo per spalmare i costi. La decisione definitiva sul futuro del giocatore dovrebbe arrivare entro un paio di settimane: se la fumata bianca con i bianconeri non dovesse arrivare, il club di via Aldo Rossi è pronto a sferrare l’attacco decisivo per regalare ad Allegri il rinforzo tanto atteso.