Vlahovic Milan, Matteo Moretto lancia la bomba di mercato: ancora nessun accordo con la Juventus per il rinnovo!

Vlahovic Milan, l’esperto di mercato rivela la rottura totale tra il serbo e i bianconeri sulla cifra dell’ingaggio: il club rossonero si prepara

Il terremoto che potrebbe sconvolgere gli equilibri della Serie A è appena scoppiato su X. Matteo Moretto, uno dei massimi esperti di calciomercato a livello internazionale, ha lanciato una vera e propria bomba che riguarda il futuro di Dusan Vlahovic. Secondo quanto riferito dal giornalista, la trattativa per il rinnovo del contratto tra la Juventus e il centravanti serbo è in una fase di stallo preoccupante: non c’è ancora nessun accordo all’orizzonte e, anzi, la distanza tra la domanda del giocatore e l’offerta del club bianconero sarebbe attualmente incolmabile.

Con un contratto in scadenza a giugno, lo spettro di un addio a parametro zero o di una cessione forzata si fa sempre più concreto. In questo scenario di estrema tensione si inserisce con forza il Milan. Il club rossonero, sempre vigile sulle occasioni d’oro per rinforzare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri, starebbe seriamente valutando di inserirsi nella trattativa per portare il classe 2000 a Milanello.

Il piano di Allegri per lo scippo a zero

L’ipotesi di vedere Vlahovic con la maglia del Diavolo non è più solo una suggestione. Se la Juventus non dovesse riuscire a blindare il proprio numero 9 nelle prossime settimane, il Milan è pronto a sferrare l’attacco decisivo, approfittando di questa rottura.