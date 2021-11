Vlahovic Milan: l’attaccante non ha fretta, ecco le ultime

Vlahovic Milan: l’attaccante non ha fretta. Tutti i dettagli sul suo futuro, con i rossoneri alla finestra

L’edizione odierna del Corriere della Sera ha tracciato il punto su Dusan Vlahovic. L’attaccante ha deciso: lascerà la Fiorentina, non lasciando nessuna speranza per una riapertura in chiave rinnovo.

Lui, però, non ha fretta di cambiare maglia: in estate avrebbe più forza contrattuale, ma già a gennaio potrebbe muoversi qualcosa, con Bayern Monaco, Psg, Atletico Madrid, Tottenham, Manchester City e Arsenal a fare da concorrenti a Juve e Milan. La Viola chiede 70 milioni per farlo partire a gennaio, 40 in estate.