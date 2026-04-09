Vlahovic Juve, rinnovo incerto dopo il nuovo infortunio? Il Milan resta alla finestra per eventuali sviluppi!

Vlahovic Juve, rinnovo incerto dopo il nuovo infortunio? Le sue condizioni fisiche potrebbero rallentare ancora la trattativa. Il Milan osserva

Stando a quanto riportato dalla redazione di TuttoMercatoWeb, il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus potrebbe complicarsi nonostante le voci di un suo possibile rinnovo. Stando a quanto riportato dal portale, i continui problemi muscolari dell’attaccante dei bianconeri preoccupano la dirigenza, che nonostante le trattative per il prolungamento del contratto in scadenza quest’estate, stanno valutando con attenzione le condizioni fisiche del giocatore.

Vlahovic, dal suo arrivo in bianconero, a gennaio 2022, ha saltato oltre 50 partite per problemi muscolari, continuando ad avere problemi fisici che non permettono di dare continuità alle sue prestazioni, garantendone un salto di qualità sin qui mancato.

Con i dubbi sullo stipendio, si parla di 7 milioni annui bonus inclusi, e il nuovo infortunio, la trattativa con l’attaccante serbo potrebbe subire nuovi rallentamenti, aprendo ad una nuova possibile uscita a parametro zero del serbo.

Il Milan osserva

Ed è qui che entra in gioco, virtualmente, il Milan, che qualche mese fa ha provato fortemente a strappare a zero l’attaccante della Juventus, ma che adesso sembra tagliato fuori dalla trattativa. Le condizioni fisiche dell’attaccante potrebbero però lasciare i presupposti per un rientro in gioco del Diavolo, ammesso che la dirigenza rossonera ritenesse superabile l’ostacolo fisico che negli ultimi mesi ha tenuto fermo il giocatore.

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