Juventus Milan, Vlahovic rischia il forfait: il comunicato ufficiale gela i bianconeri

Juventus Milan, lesione al polpaccio per Vlahovic: l’attaccante mette nel mirino la sfida contro i rossoneri, ma i tempi di recupero preoccupano

La marcia di avvicinamento al grande classico tra Juventus e Milan viene scossa da una notizia dell’ultima ora che cambia le prospettive della gara del 26 aprile. Il club bianconero ha infatti diramato una nota ufficiale sulle condizioni di Dusan Vlahovic, fermatosi durante il riscaldamento dell’ultimo turno. Per Luciano Spalletti, l’eventuale assenza del centravanti serbo rappresenterebbe un handicap pesantissimo, privando la squadra del suo terminale offensivo più prolifico proprio nel momento clou.

L’infortunio è stato monitorato al J-Medical, dove gli esami hanno confermato una lesione muscolare insidiosa. Per il Milan di Massimiliano Allegri, la possibilità di affrontare una rivale senza il suo spauracchio principale è un’opportunità d’oro per blindare il piazzamento in classifica, approfittando di un attacco avversario che perderebbe gran parte del suo peso specifico. Allegri dovrà essere bravo a preparare la sfida sfruttando questo potenziale vantaggio tattico a San Siro.

La speranza del mondo bianconero è legata a un recupero lampo, ma la medicina sportiva suggerisce prudenza, specialmente quando si tratta del muscolo soleo. Di seguito, riportiamo il testo completo diffuso dalla società per fare chiarezza sulle condizioni del giocatore e di Mattia Perin, anch’egli fermatosi ai box poco prima del fischio d’inizio.

Comunicato ufficiale

«La Juventus ha comunicato l’entità dei problemi riscontrati da Dusan Vlahovic e Mattia Perin. Entrambi i calciatori hanno dato forfait durante il riscaldamento di Juventus-Genoa di ieri pomeriggio: Nel corso del riscaldamento effettuato durante il secondo tempo della gara contro il Genoa, Dusan Vlahovic ha accusato un problema al polpaccio sinistro, in seguito al quale questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il J|medical. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del soleo. Anche Mattia Perin, sostituito durante l’intervallo della partita di ieri per un fastidio al polpaccio destro, è stato sottoposto ad accertamenti che non hanno evidenziato lesioni. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno. Vasilije Adzic, dopo l’infortunio alla caviglia destra riportato con la Nazionale montenegrina Under 21, prosegue la riabilitazione».

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