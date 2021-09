Vlahovic: «Il mio idolo? Zlatan Ibrahimovic e vi dico anche il motivo»

L’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic ha parlato del suo idolo Zlatan Ibrahimovic, ecco le sue parole

Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, in una intervista a Dazn ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, ecco le sue parole:

«Mio papà, mia mamma, mia sorella. Dei giocatori, mi piaceva Ibrahimovic per la sua voglia di vincere e il suo carattere. Se mi sento Ibra? Parliamo di uno che fa giocate mostruose. Dopo il 2-3 di Firenze dello scorso anno ho provato a chiedergli la maglietta, lui me l’ha data e abbiamo fatto una foto. La dedica era nella nostra lingua, abbiamo parlato in serbo. Mi ha detto che devo continuare così».