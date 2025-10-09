Viviano su Leao: «Rafa centravanti? Ci credo poco per questo motivo. Rossoneri da scudetto solo in un caso»

Viviano, ex portiere e noto opinionista, ha analizzato il possibile utilizzo di Leao come centravanti e non solo: le dichiarazioni

Emiliano Viviano, intervenuto nell’ultima puntata del podcast di Aura Sport, ha espresso forti riserve riguardo l’efficacia di Rafael Leão nel ruolo di prima punta nel Milan di Massimiliano Allegri. Nonostante le recenti occasioni sprecate abbiano sollevato dubbi sulla concretezza del portoghese, Viviano crede che il problema sia radicato in un equivoco tattico di base che mina la piena resa del giocatore.

Leão Ha Bisogno Di Spazio E Transizioni

L’ex portiere è convinto che l’istinto di Leão lo porterà sempre a decentrarsi, anche se schierato al centro dell’attacco: “Sono convinto che anche se giocherà centravanti andrà a cercarsi lo spazio lì a sinistra perché ha bisogno di campo, ha bisogno di transizioni”. Questo suggerisce che il suo stile di gioco, basato sulla velocità e sul dribbling in ampi spazi, mal si concilia con le richieste di un centravanti classico che deve giocare spalle alla porta o agire da riferimento statico.

Viviano ha riconosciuto che la recente mancanza di forma, dovuta allo stop per infortunio, ha influito sul rendimento: “Ha avuto 20 minuti col Napoli, una partita in inferiorità numerica… ha fatto mezz’ora con la Juve dove secondo me poteva fare di più”. Tuttavia, la discussione va oltre i gol sbagliati (come quello da “tre metri” contro la Juventus).

L’Equivoco Tattico E La Corsa Scudetto

Il nodo centrale per Viviano è la mancanza di un vero finalizzatore d’area nel Milan, un fattore che contribuisce all’“equivoco tattico quando ci saranno tutti”. L’ingresso di Christopher Nkunku, un altro attaccante atipico, non risolve il problema: “Anche Nkunku non è un centravanti”.

L’unico attaccante di ruolo, Santiago Gimenez, sta vivendo un periodo di difficoltà, nonostante la buona prova nell’ultima gara. Per essere una squadra “pronta per lo scudetto, perché è giusto che il Milan ci provi”, Viviano conclude che Allegri deve necessariamente “trovare questo equilibrio” tattico. Il posizionamento di Leão è quindi la chiave per sbloccare il potenziale offensivo del Diavolo e dare solidità alla rosa costruita da Igli Tare.